Kvinde mistænkes for medicindrab

Hun sigtes for at have overmedicineret sin multihandicappede datter

En 54-årig kvinde fremstilles i dag i grundlovsforhør og sigtes for drab.

Det oplyser Nordsjællands Politi til Ekstra Bladet.

Ifølge anklager Bente Schnack er kvinden sigtet for manddrab ved at have overmedicineret den forurettede, således at denne afgik ved døden.

Der er tale om kvindes multihandicappede datter, oplyser anklageren.

Den 54-årige kvinde fremstilles klokken 13.30 ved Retten i Hillerød.

Ifølge anklageren har drabet fundet sted i januar 2019 på en adresse i Allerød. Den 54-årige kvinde blev dog først anholdt tirsdag efter en længere efterforskning.

- Den lange efterforskning skyldes, at det er nogle ekstra udfordringer, når det kommer til at fastslå en medicinforgiftning, siger Bente Schnack.

