Kvinde mister livet i brand

En kvinde har torsdag eftermiddag mistet livet i en brand i Vemb vest for Holstebro.

Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi, der fik alarmen klokken 15.40.

Branden opstod i en lejlighed i en ejendom med fire lejligheder.

- Da man kommer ind i den lejlighed, hvor branden opstod, finder man kvinden liggende død, fortæller politiets vagtchef Carsten Henriksen.

Det lykkedes at få de øvrige beboere uskadte ud af ejendommen.

Brandteknikere skal nu undersøge lejligheden nærmere for at fastslå, hvordan branden opstod, men de foreløbige undersøgelser tyder på, at det skyldtes et uheld med en frituregryde.