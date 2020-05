Kvinde og mand anholdt i forsvindingssag

En mand på 45 år og en et år ældre kvinde er anholdt i forbindelse med den efterforskningen af den 39-årige nordjyde Eddie Karl-Johan Christensens forsvindingssag i Nordjylland.



Lederen af politiets efterforskning, vicepolitiinspektør ved Nordjyllands Politi Frank Olsen, oplyser, at de to blev anholdt i går klokken 12.10, og at politiet foretog anholdelsen i området omkring Frederikshavn.

De vil begge senere i dag blive fremstillet i grundlovsforhør i Retten i Hjørring, forklarer efterforskningslederen, der oplyser, at der vil komme en begæring om dobbelt lukkede døre af hensyn til den videre efterforskning.

Han ønsker ikke for øjeblikket at fortælle mere om sagens udvikling, ud over at der er en række afhøringer på vej.

Eksperter i knoglefund

Nordjyllands Politi har natten igennem arbejdet på højtryk i to nærområder syd for den forsvundne Eddie Karl-Johan Christensens bopæl i en campingvogn i Elling nord for Frederikshavn.

Der har også været retsmedicinerne og eksperter i knoglefund fra Moesgaards Museum til stede, oplyser Ekstra Bladets medarbejder, som har fulgt udgravningerne.

Her er jord angiveligt blevet siet i jagten på spor efter den 39-årige nordjyde.

Det er uvist, om politiet har fundet noget på stedet, som kan have relevans for sagen.

Der var undersøgelser på stedet natten til fredag. Foto: René Schütze

Manden gav sidst livstegn fra sig lørdag aften, da han ringede til sin mor for at aftale et besøg hos hende. Han var på det tidspunkt bange, er det tidligere fremgået. Eddie Karl-Johan Christensen dukkede dog aldrig op og blev i løbet af ugen efterlyst af Nordjyllands Politi.

Han var tilbage i 2016 offer for et brutalt overfald, hvorefter han i forlængelse af en færdselsulykke blev efterladt hårdt kvæstet og sølet ind i benzin i en varevogns bagagerum i Elling.

Eddie Karl-Johan Christensens sølvgrå VW Polo blev i løbet af ugen fundet ved Rimmen Station, som er et lokalt togstop mellem Skagen og Frederikshavn. Der var ingen spor af bilens ejer i eller omkring det parkerede køretøj.