Kvinde omkommet: Nu flygter personalet

20. maj fandt en mor sin 50-årige datter død på Botilbuddet Fangelvej i den sydlige del af Odense. Som følge af sagen er fire personer blevet fyret, mens otte har fået skriftlige advarsler.

En ny rapport fra Socialtilsynet viser ydermere, at sagen har ført til flere opsigelser og sygemeldinger, og at kun halvdelen af de 16 faste medarbejdere, der arbejdede på botilbuddet tilbage i maj, stadig er ansat i dag. Det skriver TV2 Fyn.

Mor fandt død datter på botilbud: Nu er tre ansatte fyret

Mangel på sundhedsfagligt personale

I Socialtilsynets rapport kan man læse, at sagen har medført, at der nu er perioder, hvor der ikke er noget sundhedsfagligt personale på arbejde på Botilbuddet Fangelvej. Det på trods af at der bliver anvendt vikarer fra andre botilbud i Odense Kommune.

I rapporten står der, 'at der ofte er en enkelt fast medarbejder på en vagt og i nogle tilfælde kun vikarer på vagt. Det konstateres, at tilbuddet har et mål om, at der som minimum skal være en sundhedsfaglig medarbejder på hver vagt, og at dette ikke kan lade sig gøre i den aktuelle situation,' skriver TV2 Fyn.

Selvom botilbuddet stadig lever op til de gældende krav, anbefaler Socialtilsynet, at der bliver ansat flere medarbejdere. Når botilbuddet bruger så mange vikarer, medfører det, at beboerne 'i mindre grad' har kontakt med personale, som har kendskab til deres levevilkår og behov.

Personalet fik skylden

Kvinden døde med al sandsynlighed af medicinforgiftning efter brug af medikamentet Leponex. Det indeholder stoffet Clozapin, som kan være livsfarligt, hvis medicinen anvendes forkert.

Alligevel reagerede personalet ikke, da kvinden viste tegn på medicinforgiftning. Personalet på botilbuddet registrerede to gange på en uge, at kvinden var dårlig. Hun havde symptomer, der er beskrevet i medicininstrukserne for Leponex som værende alvorlige, og som kræver, at man straks søger læge. På trods af dette kontaktede personalet aldrig bostedets læge.

- Der er ikke nogen undskyldninger for ikke at holde øje med en borger på et bosted, der har det dårligt på den måde, som kvinden havde det, sagde Maija Bruun Haastrup, afdelingslæge i psykiatrien i Region Syddanmark og på afdelingen for klinisk biokemi og farmakologi på Odense Universitetshospital, til TV2 Fyn.

Gamle medicininstrukser

TV2 Fyn har senere afsløret, at medarbejderne arbejdede efter gamle medicininstrukser, som burde være blevet fjernet i efteråret 2018. Botilbuddets ledere, sygeplejersker og socialoverlæge vidste godt, at instrukserne fejlagtigt ikke var blevet fjernet.