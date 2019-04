Kvinde overfalder ægtefælle: Svarede ikke på vigtigt spørgsmål

Der er oftest en gylden regel i parforhold, der hedder, at hvis din udkårne spørger dig, hvordan vedkommende ser ud, så siger du altid, at det hele naturligvis spiller.

Det kan dog hænde, at man ikke lige hører det ømtålelige spørgsmål, og det kan lede til store diskussioner.

Det oplevede en mand fra Texas, der ifølge Fox News og politiet i Webb County blev udsat for et overfald af sin kone, da han ikke svarede hende på, om hun så godt ud.

Lizeth Guadalupe Ramirez blev arresteret efter overfaldet. Hun fortalte, at hendes mand havde prøvet at kvæle hende.

Det var dog ikke helt den historie, hendes mand fortalte efterforskerne af sagen.

Han forklarede i stedet, at parret havde været i biografen sammen, da spørgsmålet fra konen kom. Han reagerede ikke, fordi han ikke havde hørt efter, og det gjorde hende meget oprevet, og de to blev nødt til at forlade biografen.

På turen hjem fortalte manden, at Lizeth slog ham gentagne gange. Da de kom hjem fortsatte hun angiveligt overfaldet og gik også løs på et familiemedlem, der prøvede at komme imellem parret.

Hun er nu sigtet for to overfald, oplyser Webb County Police.