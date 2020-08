Kvinde overfaldet i S-tog

En 45-årig mand er blevet varetægtsfængslet for tilsyneladende helt umotiveret at være gået løs på en 42-årig kvinde i et S-tog

En 45-årig mand er blevet fængslet frem til 4. september, efter at han helt umotiveret overfaldt en 42-årig kvinde i et S-tog ved Bernstorffsvej Station.

Det fortæller anklager ved Nordsjællands Politi, Karina Errdogan, til Ekstra Bladet.

Overfaldet skete lørdag klokken 14.25. Manden slog først kvinden i ryggen og forsøgte herefter at slå hende i hovedet. Det mislykkedes dog, da kvinden værgede for sig.

Til sidst forsøgte han at tage kvælertag på kvinden, inden nogle unge mænd fik blandet sig og fjernet den 45-årige.

Ved et grundlovsforhør ved Retten i Lyngby erkendte manden gerningsindholdet i sigtelsen. Dommeren besluttede at fængsle manden i surrogat. Han er i forvejen kendt for lignende kriminalitet, hvor han er blevet dømt for vold.

Det lykkedes de unge mænd at få sat manden af toget på Sorgenfri Station, hvorefter politiet blev tilkaldt.

Da betjentene ankom, kunne de ud fra signalementet genkende manden.

Under grundlovsforhøret kunne den 45-årige ikke rigtig give nogen forklaring på, hvorfor han gik løs på den 42-årige kvinde. Og han fortalte, at han slet ikke kendte kvinden i forvejen.

Kvinden kom ikke alvorligt til skade.