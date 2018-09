Kvinde overfaldet med økse

En mand er sigtet for drabsforsøg efter at han ifølge politiet overfaldt en kvinde med en økse

En 53-årig mand er natten til torsdag blevet anholdt og sigtet for drabsforsøg.

Det oplyser Nordsjællands Politi i døgnrapporten.

Politiet blev kort før klokken 3 alarmeret om, at en kvinde var blevet overfaldet med en økse i sit hjem på Københavnsvej i Hillerød.

Den 53-årige mand blev efterfølgende fundet tæt på gerningsstedet, og han blev anholdt klokken 3.05, oplyser politiet.

Kvinden havde fået et slag i baghovedet og i panden, og hun havde desuden skader på den ene underarm, efter hun havde forsøgt at afværge et angreb.

Hun blev kørt på hospitalet for at modtage behandling efter overfaldet.

Nordsjællands Politi oplyser til Ekstra Bladet, at de ikke har yderligere oplysninger i sagen før manden fremstilles i grundlovsforhør klokken 14.