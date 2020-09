Kvinde overfaldet: Syv kraniebrud og syet med 49 sting

En 31-årig kvinde var i livsfare, efter hun brutalt blev overfaldet med en hammer i København søndag aften.

Overfaldet fandt sted på hjørnet af Tagensvej og Refsnæsgade på Nørrebro.

Kvinden fik to hjerneblødninger og syv kraniebrud, og skulle syes med ikke færre end 49 sting. Det fremgår af sigtelsen mod en mand, der i dag blev fremstillet i grundlovsforhør i Københavns Byret.

Manden er sigtet for vold af særlig rå, brutal eller farlig karakter. Han nægter sig skyldig.

Under grundlovsforhøret kom det frem, at et vidne havde hørt kvinden skrige, da han var på vej op i sin lejlighed. Da han kiggede ud på vejen, så han en mand stå og slå gentagne gange med en hammer på en kvinde, der lå ned.

Da vidnet anråbte manden, stoppede han, lagde hammeren i en hvid mulepose og forsvandt fra stedet.

Kunne føle stråler

Familiemedlemmer til offeret har fortalt til politiet, at hun havde haft problemer med en overbo, der flere gange havde banket på døren, og en af gangene var der gået hul i døren.

Under politiets foreløbige undersøgelser har det vist sig, at den nu anholdte på flere tidspunkter havde kontaktet forsvarskommandoen, sin egen læge og politiet, hvor han klagede over, at en underbo sendte lydbølger og stråler op i hans lejlighed. Han havde også forklaret, at han hørte stemmer i sit hoved.

Den nu anholdte har i følge Ekstra Bladets oplysninger en tilknytning til den opgang, hvor offeret bor.

Fandt isøkse i lejlighed

På baggrund af vidneforklaringer kunne politiet i løbet af natten finde frem til den nu anholdte, som er 24 år.

Da politiet ransagede den 24-åriges lejlighed, fandt man en isøkse, der for nyligt var blevet rengjort. Desuden fandt politiet en hvid mulepose med noget, der lignede blod, og et par bukser med rød afsmitning.

Den anholdte mand er nu varetægtsfængslet i 24 dage og skal i surrogat på en lukket psykiatrisk afdeling, når der er plads.