Kvinde på 86 er i kritisk tilstand efter ulykke i Aabenraa

En ældre kvinde meldes torsdag eftermiddag i kritisk tilstand efter en ulykke i et lyskryds i Aabenraa.

Den 86-årige blev påkørt af en lastvogn i krydset ved Opnørhuset, har mediet jv.dk tidligere rapporteret.

Kvinden befandt sig i fodgængerfeltet på sin elscooter, da hun blev ramt. I ambulance blev hun kørt til sygehuset i Aabenraa.

Om forløbet har Syd- og Sønderjyllands Politi til jv.dk oplyst, at lastvognen kørte frem for grønt, mens kvinden holdt for rødt. Pludselig kørte hun imidlertid ud på vejbanen.

Den 86-åriges tilstand er kritisk og stabil, oplyser politiet til Ritzau.