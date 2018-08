Kvinde på vej i seng: Blev overrasket af ubuden gæst

Er det din slange, eller ved du, hvem slangen tilhører, så kontakt os. Sms/mms (alm. takst), eller send mail til 1224@eb.dk.

En kvinde i Nykøbing Falster fik sig noget af en overraskelse, da hun i aftes var på vej i seng.

- Hun skal lige have noget i køkkenet, og så møder hun en 1,2 meter lang kongepyton, fortæller vagtchef ved Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi Søren Østervig til Ekstra Bladet.

Kvinden alarmerede politiet, og en patrulje blev sendt ud til adressen.

Her vurderede man, at slangen ikke var farlig og tog den med sig.

Den grønne kongepyton, som stammer fra Afrika, blev herefter afleveret til Krokodille Zoo i Eskilstrup.

Politiet har endnu ikke fundet ud af, hvor slangen er kommet fra, men hører meget gerne fra krybdyrets ejermand eller andre, som kender til slangen.

- Vi har oplevet før, at slanger tager på vandring, hvis de har mulighed for at komme ud af deres terrarium. De kan for eksempel sno sig igennem rør, siger vagtchefen.

Er det din slange, eller ved du, hvem slangen tilhører, så kontakt os. Sms/mms (alm. takst), eller send mail til 1224@eb.dk.