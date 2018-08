Kvinde protesterede mod at blive arresteret: 'Jeg er en hvid pige'

32-årige Lauren Elizabeth Cutshaw fra USA blev for nylig spottet af politiet, da hun med 97 km/t kørte forbi et stop-skilt. Hendes øjne var efter sigende 'glasagtige og blodskudte', hun talte sløret og så havde hun en alkoholpromille på 0.18.

Hun forsøgte at overbevise betjentene om, at hun ikke skulle anholdes, eftersom hun var en cheerleader og danser, der havde studeret på 'et prestigefyldt universitet'.

Men hun slap dog ikke for en tur på politistationen, hvor hun var iført håndjern. Ifølge politirapporten fortsatte hun sin argumentation for, hvorfor hun ikke skulle arresteres.

Her sagde hun blandt andet, at hun var en 'hvid, ren pige'.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

I politirapporten skrev betjenten, der anholdt hende, følgende:

'Jeg spurgte hende, hvad det betød? Hun svarede: Du er politibetjent, du burde vide, hvad det betyder. Du er politibetjent, du ved det baseret på de personer, der kommer i det her rum', stod der i rapporten ifølge Associated Press.

'At komme med sådanne udtalelser for at retfærdiggøre, at man ikke skal arresteres, er usædvanligt efter min erfaring som politibetjent, og jeg mener, det beviser den mistænktes tilstand', fortsætter betjenten i rapporten.

Politiet fandt marihuana i hendes bil, og hun indrømmede efterfølgende, at hun muligvis havde røget hash samme aften samt drukket to glas vin.

Lauren Elizabeth Cutshaw blev sigtet for spritkørsel og for at være i besiddelse af marihuana.