Kvinde ramt af skud under indspilning af musikvideo

En kvinde er blevet ramt af skud i armen under indspilningen af en kendt rappers musikvideo. Videoen blev optaget natten til søndag på Ingarø i Stockholms Skærgård. Flere personer er blevet anholdt i sagen, og rap-musikeren er fortsat efterlyst af politet

Det skriver flere medier heriblandt Aftonbladet og Expressen

Myndighederne fik første gang kendskab til sagen, da nogle personer ifølge Aftonbladet kl. 01.30 natten til søndag stoppede en ambulance på Ingarö i Stockholm Skærgård. Her befandt sig en såret kvinde i en bil. Hun blev straks af ambulancen kørt til behandling på et hospital.

Ifølge Aftonbladet blev der benyttet skarpladte ulovlige våben i forbindelse med indspilningen af musikvideoen. Avisen beretter også, at politiet har beslaglagt det indspillede materiale, der blandt andet viser nogle maskerede personer, der poserer med våben i hænderne. Kvinden har ifølge Aftonbladets oplysninger fungeret som filmfotograf under indspilningen. Hun blev ramt af skud i armen, fordi nogle personer legede med våbnene og ved et uheld kom til at skyde hende i armen.

- Jeg kan bekræfte, at alt tyder på, at der har foregået en indspilning af en video på lokaliteten, siger anklageren Jones Bergendal.

Ifølge Aftonbladet er rap-musikeren så kendt, at hans musik er blevet spillet millioner af gange.

Det var her på Ingarö i Stockholm Skærgård, at kvinden blev ramt i armen af skud i forbindelse med en indspilning af en musik-video. (Foto: Claes Grundsten / Bildhuset / TT)

Politiet har i forbindelse med sagen anholdt en mand for grov overtrædelse af våbenloven samt grov legemsbeskadigelse. Den kendte rap-musiker bliver også efterlyst af politiet mistænkt for grov overtrædelse af våbenloven.

Natten til tirsdag slog politiet til mod et hus i Stockholms-området i jagten på den kendte rapper. Men han befandt sig ifølge Aftonbladet ikke i huset.

Samme nat tog sagen en yderligere drejning. En ung mand gik nemlig ifølge Aftonbladet ind på en politistation og er erkendte, at det var ham, som havde udløst det skud, som ramte kvinden i armen.

- Jeg kan bekræfte, at endnu en person er blevet anholdt mistænkt for grov overtrædelse af våbenloven samt grov legemsbeskadigelse, siger anklagen Jonas Bergendal, der leder efterforskningen.