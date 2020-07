Kvinde redder sig ud af brændende sommerhus - hund mister livet

Under en voldsom brand i et sommerhus i Boeslum ved Ebeltoft formåede en kvinde tidligt lørdag morgen at komme i sikkerhed.

Den midaldrende kvinde havde indåndet en del røg og blev derfor kørt til sygehuset til observation for røgforgiftning. Det oplyser Østjyllands Politi.

Branden fik alvorlige konsekvenser for en hund. En dyrlæge blev tilkaldt og måtte aflivet dyret.

Myndighederne fik alarmen om branden på Skovskadevej noget før klokken fem lørdag morgen.

Huset var omspændt af flammer, da brandfolk og politi nåede frem til adressen, og det brændte stort set ned til grunden.

Brandfolk fra såvel Ebeltoft som Rønde rykkede ud, oplyser Randers Amts Avis.

En indsatsleder oplyser, at sommerhuset var overtændt, da man nåede frem. Indvendigt var sommerhuset beklædt med træ.

Årsagen er lørdag formiddag ikke klarlagt. Brandstedet vil være afspærret, indtil politiets teknikere kan indlede deres undersøgelse. Det sker formentlig mandag, oplyser politiet.