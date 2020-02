Kvinde reddet ud af brændende bygning: Ekskæreste sigtet

En 48-årig mand bliver tirsdag fremstillet i grundlovsforhør, efter at han ifølge politiet natten til tirsdag satte ild til en etageejendom i Nordborg.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Politiet oplyser, at branden brød ud i en opgang i etageejendommen cirka klokken 22. En 60-årig kvinde, der er ekskæreste til den 48-årige, blev efterfølgende reddet ud af brandvæsnet.

Kvinden blev bagefter kørt til sygehuset for at blive undersøgt for mulig røgforgiftning.

Ingen andre i opgangen er blevet undersøgt på sygehuset i forbindelse med branden.

Den 48-årige bliver fremstillet klokken 13 ved Retten i Sønderborg. Anklagemyndigheden vil begære lukkede døre, hvorfor politiet ikke vil oplyse yderligere i sagen.