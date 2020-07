Kvinde sigtes for medvirken til drab på 51-årig ved Herning

Politiet har anholdt en kvinde i sagen om drabet på en 51-årig mand i Gullestrup ved Herning.

Kvinden blev anholdt tirsdag eftermiddag kort efter klokken 14, oplyser Midt- og Vestjyllands Politi onsdag.

Hun kræves varetægtsfængslet ved et retsmøde i Retten i Herning.

Kvinden, der er 48 år, sigtes for medvirken til drab, oplyser politiet på Twitter ved middagstid onsdag.

Også en anden person har været anholdt, men forventes løsladt efter en afhøring, lyder meldingen.

Ifølge Herning Folkeblad mener politiet fortsat, at en 38-årig mand, der blev efterlyst med navn og foto tirsdag, er den hovedmistænkte. Der er tale om Sam Alimalayeri, der er fra Herning.

Det var tirsdag morgen omkring klokken ni, at en bekendt til den 51-årige henvendte sig til politiet, fordi han var bekymret for ham. Den 51-årige blev derefter fundet død i et rækkehus i Lupinens Kvarter i Gullestrup.

Ifølge TV Midtvest var den 51-årige taxavognmand.