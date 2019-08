Kvinde sigtet: Filmede datter blive voldtaget af 59-årig

Østjyllands Politis efterforskning af en sag om overgreb har nu ført til endnu en anholdelse og fængsling.

Mandag anholdt politiet en 49-årig kvinde, som ifølge Aarhus Stiftstidende sigtes for at have filmet sin datter blive voldtaget af en 59-årig mand.

Den 59-årige mand blev varetægtsfængslet i sidste uge, hvor han blev sigtet for overgreb på en anden pige - en 10-årig. Den 10-årige piges mor, en 45-årig kvinde, blev også fængslet i sidste uge.

Den fængslede mand har siden begået selvmord i arresten.

Den 49-årige kvinde blev tirsdag klokken 13 fremstillet i et grundlovsforhør, hvor en dommer besluttede at varetægtsfængsle hende frem til 12. september. Ifølge Aarhus Stiftstidende erkendte kvinden sigtelsen.

Ifølge politiets sigtelse skal kvinden have filmet overgrebene mod datteren mellem maj 2017 og juli 2017.

Dørene ved tirsdagens retsmøde var lukkede. Derfor er det ikke muligt at få oplyst, hvad kvinden forklarede.