Kvinde sigtet for vold: Stak læge i brystet med saks

En psykisk ustabil 20-årig kvinde anholdt og sigtet for flere gange at have stukket saks i brystet på vagtlæge

En mandlig vagtlæge fik en alvorlig forskrækkelse, da han natten til torsdag var kaldt ud til et bosted for psykisk sårbare unge i Paderup syd for Randers.

Pludselig skete der nogle uoverensstemmelser, der tilsyneladende motiverede den 20-årige kvinde, som vagtlægen skulle tilse, til at gribe ud efter en saks og gå direkte til angreb.

Det oplyser Jakob Christiansen, presserådgiver i Østjyllands Politi.

- Hun er sigtet for at have ramt vagtlægen flere gange i brystet. Heldigvis pådrog han sig kun overfladiske sår, siger Jakob Christiansen, som oplyser, at lægen var tilkaldt for at vurdere, om den meget urolige kvinde var til fare for omgivelserne og burde indstilles til indlæggelse.

Kvinden bliver i eftermiddag fremstillet i grundlovsforhør i Retten i Randers.

Hun sigtes for grov vold og for vold mod tjenestemand i funktion efter straffelovens paragraf 245 og 119.

Det er uklart, hvordan kvinden forholder sig til sigtelserne.