Kvinde sigtet i voldssag: Overfaldt nabo med hammerslag

53-årig nordjysk kvinde sigtet for grov vold ved at slå beboer i samme opgang i hovedet med hammer i nabostrid

En voldssigtet 53-årig kvinde bliver her til formiddag fremstillet i grundlovsforhør i Retten i Hjørring.

Efter politiets opfattelse slog hun lørdag eftermiddag omkring klokken 16 en fire år yngre kvinde med en hammer i forbindelse med en nabostrid i samme opgang på Signalvej i Aalborg.

Det bekræfter Bruno Brix, vagtchef i Nordjyllands Politi.

- Hun er sigtet for kvalificeret vold efter straffelovens paragraf 245. Den kvinde, der blev ramt, er meldt uden for livsfare, siger vagtchefen.

Striden opstod angiveligt, da den 49-årige kvinde opsøgte den nu voldssigtede nabo i irritation over, at kvinden larmede med hammerslag.

Inde i kvindens lejlighed blev den 53-årige nabo ifølge politiets oplysninger ramt af et slag i hovedet. Hun blev efterfølgende indlagt og lagt i respirator på Aalborg Universitetshospitals intensiv-afdeling.

Først her til morgen havde politiets efterforskere mulighed for at afhøre den forurettede kvinde og danne sig et mere detaljeret overblik over kvindernes konfrontation.