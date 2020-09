Kvinde slået i hovedet med hammer midt i København

Københavns Politi har natten til mandag anholdt en 24-årig mand, som er mistænkt for at have udøvet grov vold ved at slå en kvinde flere gange i hovedet med en hammer.

Det oplyser den centrale efterforskningsleder Kenneth Jensen ved Københavns Politi tidligt mandag morgen.

Ifølge vidneforklaringer var en 31-årig kvinde søndag aften ude at lufte sin hund ved Refsnæsgade og Tagensvej på Nørrebro, da en mand pludselig overfaldt hende og slog hende i hovedet med en hammer.

Manden forsvandt umiddelbart efter overfaldet fra gerningsstedet. Det fortæller efterforskningslederen.

Kvinden blev indlagt på hospitalet og er mandag morgen i stabil tilstand.

Hun nåede at være i kritisk tilstand, oplyser Kenneth Jensen.

På baggrund af vidneforklaringer lykkedes det i løbet af natten at finde frem til den 24-årige hovedmistænkte, som blev anholdt.

Politiet er mandag morgen i gang med at afhøre manden, som ifølge efterforskningslederen ventes at blive fremstillet i grundlovsforhør senere mandag.

Endnu ønsker politiet ikke at melde noget ud om et eventuelt motiv.

Politiet fik anmeldelsen søndag klokken 20.14.

Har der været andre vidner til episoden, må de gerne henvende sig til politiet på telefonnummer 114, meddeler Kenneth Jensen.