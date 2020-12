Kvinde slemt skadet: 21-årig fængslet for vanvidskørsel

Under en flugt fra politiet, kørte en bilist først over i den modsatte kørebane, hvorefter han fortsatte direkte op på cykelstien og ramte en kvindelig cyklist.

Sammenstødet skete frontalt og kvinden pådrog sig i den forbindelse alvorlige skader.

Det fremgår af sigtelsen mod en 21-årig mand, som søndag formiddag er blevet varetægtsfængslet i sagen.

Cyklisten pådrog sig en fraktur på venstre side af kraniet, fik en blødning i højre side af hjernen, ligesom hun brækkede sit venstre kraveben, det 3. og 5. ribben i venstre side, fik et mindre brud omkring venstre side af lænden og brækkede sit højre underben.

Sammenstødet skete fredag 4. december kort før klokken 17.00, da politiet forsøgte at standse en bilist ved Brabrand i Aarhus.

På trods af de omfattende skader er kvinde ifølge politiet uden for livsfare.

Et døgn efter ulykken blev den 21-årige mand anholdt og ved søndagens grundlovsforhør nægtede han sig skyldig i sigtelsen om vanvidskørsel og om at have forvoldt fare for andres liv og førlighed.

Inden dommeren, på foranledning af anklageren, valgte at lukke dørene ved grundlovsforhøret, nåede den 21-åriges forsvarsadvokat at tilkendegive, at den 21-årige ville afgive en forklaring, hvor han kunne afvise at have ført bilen.

Alligevel fandt dommeren ved Retten i Aarhus, at der var grundlag for at varetægtsfængsle den 21-årige mand frem til 22. december.

- Det sker med henvisning til påvirkningsrisiko på fri fod, siger specialanklager Jesper Rulow til Ekstra Bladet.

Fordi påkørslen af den kvindelige cyklist skete under en flugt fra politiet, er Den Uafhængige Politiklagemyndighed også involveret i sagen.