Kvinde snydt af fusker fra 'Danske Bank'

Manden, der udgav sig for at være fra Danske Bank, er stadig på fri fod.

En 71-årig kvinde blev i fredags snydt af en påstået bankmand, da hun blev ringet op af Danske Bank.

Bankmanden, der gik under navnet 'Anders Haursted', fortalte, at der var noget mystisk aktivitet på hendes bankkonto, og at der blandt andet var blevet hævet 8000 kroner fra den.

Det fremgår af Sydsjælland- og Lolland-Falsters Politis døgnrapport.

Lidt senere ringende den listige bankrådgiver igen, og fortalte denne gang, at der nu var blevet hævet yderligere 15.000 kroner.

'Anders Haursted' tilbød at hjælpe den 71-årige kvinde, og kort tid efter stod han på kvindens dørtrin klar til at komme problemet til livs.

Her bad han kvinden om at udlevere sit kort, hvilket hun gjorde. Bankrådgiveren forsvandt da i al hast uden at vende tilbage.

Kvinden kunne senere konstatere, at den venlige bankrådgiver havde hævet 6000 kroner fra hendes konto.

'Ualmindeligt frækt'

- Det er ualmindeligt frækt at bedrage folk på denne måde - det er fuldstændig uden samvittighed, siger Palle Hansen, kommunikationsmedarbejder hos Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi til Ekstra Bladet og tilføjer:

- Vi ser det desværre i ny og næ, og der handler det virkelig om, at vi skal være opmærksomme på de borgere, der nemt kan falde i de digitale fælder.

Stadig på fri fod

Sydsjælland- og Lolland-Falsters Politi oplyser, at 'Anders Haursted' er en mand på 180-185 centimeter høj og lys i huden med kort, brunt hår. Han var iført grå vindjakke, sorte bukser og bar mundbind.

Politiet opfordrer ydermere til, at man er særdeles varsom overfor denne former for bedrageri, og at man straks kontakter politiet, hvis man oplever en sådan episode.