Kvinde sparket ihjel

En 42-årig mand fra Eritrea er blevet sigtet for at have dræbt sin kone under et opgør i en bolig i Birkerød.

Det er netop kommet frem under et grundlovsforhør ved Retten i Lyngby, hvor manden både er sigtet for drab og for drabsforsøg.

Den spinkle og lavtaljede mand havde behov for tolk til at oversætte for sig, da han fik læst sigtelsen op.

Den 42-årige blev anholdt efter et knivoverfald på en 24-årig mand ved Lyngby Station. Da politiet senere er på mandens adresse i Birkerød finder de liget af hans afdøde kone. Foto: Kenneth Meyer

Af den fremgår det, at politiet sigter manden for at have dræbt sin kone i går på et indtil videre ukendt tidspunkt. Drabet er ifølge sigtelsen sket ved, at manden har slået og sparket hende i hovedet et ukendt antal gange, indtil hun afgik ved døden.

Manden nægter sig skyldig i manddrab.

Dommeren valgte at lukke dørene med den begrundelse, at der er retspraksis for at lukke dørene i drabssager, når der er tale om et familiedrama.

Parret har sammen tre børn.

Ud over drabet på sin kone er manden også blevet sigtet for drabsforsøg på en 24-årig mand. Af sigtelsen fremgår det, at manden klokken 16.15 stak manden i maven med en kniv, hvorved han 'påførtes voldsom skade i maveregionen'. Det skete på Jernbanepladsen på Lyngby Station.

Manden nægter sig skyldig i drabsforsøg, men hans forsvarer fortalte i retten, at han erkender grov vold mod den 24-årige.

Han er dog søndag over middag blevet varetægtsfængslet i 26 dage.