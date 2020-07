Kvinde spyttede bartender i munden

Den 31-årige bargæst er sigtet for vold med manden

En bartender fik et shot af den rigtig klamme slags, da en 31-årig kvindelige gæst spyttede ham i munden på en bar i Middelgade i Randers torsdag aften klokken 23.05.

Politiet måtte tilkaldes, og her blev de mødt af en meget højtråbende kvinde, der blev holdt fast af flere mænd.

Bartenderen fortalte patruljen, at kvinden havde været på baren flere gange i løbet af aftenen, hvor hun optrådte højtråbende og udadreagerende og generede de andre gæster.

Han havde derfor hver gang bedt hende om at forlade stedet. Da hun kom sidste gang, var hun ifølge bartenderens forklaring gået amok og begyndte at råbe og skrige.

Da han bad hende gå, nægtede hun, og han var derfor gået hen til hende for at følge hende ud. På vej mod døren slog den 31-årige kvinde bartenderen i ansigtet og spyttede ham i munden, skriver Østjyllands Politi.

Kvinden begyndte herefter at slå ud med arme og ben, og nogle af barens øvrige gæster holdt hende derfor fast. Hver gang, de prøvede at slippe hende, begyndte hun igen at slå og sparke ud efter dem.

Betjentene i den tilkaldte patruljevogn valgte at anholde kvinden, der stadig var aggressiv og modsatte sig. Kvinden gjorde også antræk til at spytte på betjentene.

Kvinden er sigtet for vold mod bartenderen.