Kvinde stak kæresten ned - han sagde hun havde pakket for meget til ferien

En bizar sag om en kvinde, der fik et raserianfald, da hendes kæreste sagde, at hun havde pakket overdrevet meget i kufferten inden en rejse, har netop været for retten

Politiet blev 29. december sidste år kaldt ud til et hjem i britiske Northwood, hvor en mand, Gary Moore, stod udenfor og blødte fra sin venstre overarm.

Ved siden af ham stod 50-årige Lesley Bradbury og råbte 'han fortjente det!'

Det skriver blandt andre Manchester Evening News, Stoke Sentinel og New York Post.

Inde i deres fælles hjem lå en stor bunke tøj.

Er stadig sammen

Gary Moore blev efterfølgende behandlet for sine skader, og ved retten i Manchester omtales Lesley Bradburys handlinger som 'patologisk' vrede, fordi hun har en lidelse, der gør, at hun samler ting og beskytter dem på en 'patologisk måde.'

Ifølge Manchester Evening News har Gary Moore nægtet at udtale sig til politiet, og sagen er blevet forsinket på grund af rettens bekymringer om, at parret tilsyneladende fortsat er sammen.

- Den sigtede stak ham med en kniv, efter han havde fjernet nogle af hendes ejendele fra den bil, de var ved at pakke til en ferie. Hun sagde til politiet, at at han fortjente det, og at hun ville tage livet af sig selv, forklarede anklager Jonathan Turner i retten.

- Inde i huset havde han smidt nogle af hendes ejendele, og hun havde stukket ham for at stoppe ham. Offeret har ikke udtalt sig - han håber på genoptagelse af forholdet, fortsætter anklageren.

Den 50-årige brite har nu fået en betinget dom på 12 måneder for at have påført sin kæreste skader. Desuden skal hun gennemføre et 30 dages behandlingsforløb.

I forbindelse med dommer Paul Lewton højde for Lesley Bradburys lidelse.

- Men det mindsker ikke din skyld - kniven kunne have ramt hans bryst, og så ville det have været et andet scenarie, sagde dommeren.