Kvinde stoppet på motorvej med tårnhøj promille

Sydjyllands Politi har standset en 51-årig kvinde på Sønderjyske Motorvej, som de mistænkte for spritkørsel.

Det viste sig at holde stik, da kvinden viste sig at have en promille på over 2,3.

Det oplyser Sydjyllands Politi på Twitter.

51 årig spirituspåvirket kvinde standset på den Sønderjyske Motorvej med så høj en promille at vi beslaglægger hendes bil. Promillen målt til mere end 2,3 ad 2 gange med 15 minutters mellemrum. Heldigvis skete ingen uheld. Vagtchefen. #politidk — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) July 8, 2019

Politiet målte kvindens promille ad to omgange, og begge gange var udfaldet så høj en promille, at politiet har beslaglagt hendes bil.

Heldigvis skete ingen uheld, konstaterer vagtchefen på Twitter.