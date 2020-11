Kvinde stukket fire gange: 'Stopper du ikke, dræber jeg dig'

'Stopper du ikke, dræber jeg dig!'

Det råbte en nu 21-årig mand angiveligt efter sin kærestes moster i sekunderne før han i februar i år angreb den dengang 30-årige kvinde og stak hende fire gange i højre og venstre arm og i maven med en kniv.

Det fremgår af anklageskriftet om familiedramaet, der udspillede sig i kæresteparrets fælles bolig i en landsby ved Ringsted.

Kærestens moster var aldrig i alvorlig livsfare. Hun blev hurtigt eskorteret til Slagelse Sygehus og opereret på hospitalets intensive afdeling.

Blackout under overfald

Den unge mand er siden blevet tiltalt for trusler på livet, drabsforsøg og overtrædelse af knivloven, og der ventes i næste uge at falde dom i nævningesagen mod den svenske statsborger i Retten i Roskilde.

Han erkendte senere ifølge senioranklager Maria Jepsen, at det var ham, der stak kvinden med kniv. Han nægtede til gengæld at have haft forsæt til at dræbe hende.

- Han fortalte, at han var sammen med sin kæreste og hendes moster. På et tidspunkt fik han et blackout, og da han kom til sig selv, var mosteren så blevet stukket med kniv. Han kan ikke forklare, hvorfor eller hvordan det skete, sagde Maria Jepsen til Ekstra Bladet dagen efter det blodige overfald.

Senioranklager Anja Lund Liin, som har udfærdiget anklageskriftet i sagen, forklarer, at overfaldet skete i forbindelse med, at det unge kærestepar skulle flytte fra hinanden. De var samlet for sammen med mosteren og hendes mand at tømme huset og fordele ejendele.

Anholdt på hovedbanegård

Det fremgår af anklageskriftet, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i, at episoden eskalerede 28. februar i år omkring klokken 15.30. I direkte forlængelse af truslerne skal han være gået frem mod den chokerede kvinde og 'forsøgt at dræbe' hende.

Det 'mislykkedes, da XX (den forurettede kvinde, red.) værgede for sig'. Der blev slået alarm til hendes ægtefælle, som kom til undsætning. Den unge mand trak sig derefter tilbage og flygtede.

Samme aften blev han anholdt på Københavns Hovedbanegård. Her var han i besiddelse af den kniv med en bladlængde på 12,5 centimeter, som indgår i sagen.

Den tiltalte er erklæret egent til almindelig straf. Der er nedlagt påstand om udvisning, hvis han kendes skyldig.