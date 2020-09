Kvinde stukket med kniv i indre København

En 40-årig kvinde er tirsdag aften blevet stukket med kniv i Sølvgade i det indre København.

Det oplyser den centrale efterforskningsleder ved Københavns Politi.

Til Ekstra Bladet oplyser politiet, at der er tale om overfladiske stiksår.

- Kvinden er kørt til behandling naturligvis, men hun er ikke i kritisk tilstand, oplyser vagtchefen ved Københavns Politi.

Der har tidligere på aftenen hersket tvivl om kvindens alder, da politiet i første omgang meldte ud, at der var tale om en 79-årig kvinde.

Det viser sig dog, at kvinden er født i 1979.

Politiet mener, at der er tale om et umotiveret overfald, men efterforskningen pågår, og politiet ønsker at holde kortene tæt til kroppen.

