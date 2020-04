Kvinde stukket med kniv i ryggen

28-årig kvinde er nu uden for livsfare efter knivstikkeri i en lejlighed i Frederikshavn - 31-årig mand kræves fængslet

En 28-årig kvinde er nu udenfor livsfare, efter hun blev stukket med kniv i den øverste del af ryggen, oplyser Nordjyllands Politi til Ekstra Bladet.

Kvinden blev stukket ned i en lejlighed på Elmevej i Frederikshavn i aftes.

Der blev slået alarm til politi og redningsmandskab klokken cirka 1945 af andre personer i området, som kom til stedet.

Kvinden blev indbragt på sygehuset med livstruende skader.

Et stort område blev i aftes afspærret af politiet, deriblandt flere sideveje til Elmevej. Politiet var til stede med hundepatruljer, en indsatsleder og efterforskere, fortæller Ekstra Bladets mand, som var på stedet.

Hundepatruljerne søgte efter noget forskellige steder, og politiet var i området helt frem til midnat.

En 31-årig mand er blevet anholdt og skal fremstilles for en dommer klokken 14 ved retten i Hjøring. Han er sigtet for drabsforsøg.

Claus Bjerre Nielsen fra Nordjyllands Politi oplyser, at kvinden og manden har haft et forhold, men vil ikke gå i yderligere detaljer forud for grundlovsforhøret.

Det er før grundlovsforhøret uvist, hvordan den 31-årige anholdte forholder sig til sigtelsen om drabsforsøg.