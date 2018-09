Kvinde stukket ned af kæreste

Mandag formiddag var al metro-trafik ved Amagerbro Station standset. Det skyldtes et voldsomt skænderi mellem et kæreste-par, hvor manden i forholdet stak sin kæreste med en kniv

På Amager udviklede et skænderi mellem et kæreste-par sig til et knivoverfald.

Det bekræfter vagtchef ved Københavns Politi Henrik Moll overfor Ekstra Bladet. Hændelsen fandt sted i området omkring Christian Svendsens Gade og Prags Boulevard.

- Jeg kan bekræfte, at der har været noget tumult mellem et kæreste-par i området. En mand har stukket sin kvindelige kæreste med en kniv, siger vagtchefen til Ekstra Bladet.

Kvinden er uden for livsfare og er sluppet med, hvad vagtchefen overfor Ekstra Bladet kalder 'et overfladisk knivsår'.

I følge vagtchefen var Amagerbro Station lukket, da politiet skulle have mulighed for at 'få styr på situationen' og finde gerningsmanden.

Den formodede gerningsmand er nu i anholdt og i politiets varetægt, oplyser vagtchef ved Københavns Politi Henrik Moll.

Metroen stopper atter ved Amagerbro Station, og politiet er netop nu ved at pakke sammen i området.