Kvinde stukket ned: Lægehelikopter sendt afsted

En kvinde er blevet stukket ned i Ringsted lørdag eftermiddag, oplyser Midt- og Vestsjællands Politi i en pressemeddelelse, der har følgende ordlyd:

'Midt- og Vestsjællands Politiet fik kl. 13.12 et alarm opkald, om at et kvinde var blevet stukket med en kniv, og at gerningsmanden var flygtet fra stedet. Politi og ambulance kørte til stedet, hvor de fandt en 56-årig kvinde fra Ringsted, der var blevet stukket med kniv i maveregionen.

Politiet fandt kort efter frem til den formodede mand, en 21-årig fra Ringsted, der i første omgang modsatte sig anholdelse og truede politiet. Betjentene afgav i den forbindelse varselsskud, hvorefter den 21-årige efterkom politiets anvisninger og blev anholdt uden yderligere dramatik.

Den 56-årige blev kørt til sygehuset til behandling og hendes tilstand meldes at være stabil. Efterforskningen er nu i gang på stedet for at få klarlagt omstændigheder omkring knivstikkeriet, ligesom den 21-årige skal afhøres. Anklagemyndigheden vil herefter tage stilling til, hvad der videre skal ske i sagen.

Politiet har på nuværende tidspunkt ikke yderligere oplysninger i sagen og kan således heller ikke oplyse motivet til overfaldet,' slutter pressemeddelelsen.

Ekstra Bladets mand på stedet melder om voldsomme scener.

- En mand har tilsyneladende efter en fest i sit hus stukket en kvinde ned. Hun blev sendt afsted til Riget med helikopter, mens manden stadig stod med trukket kniv.