Kvinde tabte trailer på motorvej: Seks på sygehuset

Det var ved at gå rivende galt, da en 64-årig kvinde tirsdag tabte en trailer på den Nordjyske Motorvej.

- Traileren røg af og havnede i midterrabatten. Kvinden selv valgte i første omgang at trække ind i nødsporet, oplyser vagtchef Jens Falberg fra Nordjyllands Politi til Ekstra Bladet.

Efter at studeret trafikken lidt, besluttede kvinden sig for at ville hente traileren og spænde den efter sin bil.

- Så hun kørte tværs over motorvejens to spor, og det endte naturligvis galt, konstaterer vagtchefen.

Kvinden blev nemlig ramt af en 27-årig mand fra Aalborg, som havde fire passagerer med i bilen. Den 27-årige kom kørende mod nord ved afkørslen til Onsild.

Seks måtte indlægges

- Seks personer kom til skade og måtte indlægges på sygehuse i henholdsvis Aalborg og Randers. Ingen har dog fået livstruende skader, oplyser Jens Falberg.

Den 27-årige mand kommer fra Aalborg, mens kvinden er fra Syddjurs.

Politiets jurister skal nu vurdere, hvilken straf den 64-årige kvinde skal have efter den uansvarlige kørsel på motorvejen.

- Hun har ikke haft til hensigt at ville skade nogen med sin kørsel, så vi kommer næppe over i Straffelovens bestemmelser. Men hun kan godt risikere at miste kørekortet. Det må juristerne nu afgøre, fastslår vagtchefen.