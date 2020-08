Kvinde tævet ihjel: Overbo hørte skrig

Tre eritreanske piger har mistet deres mor, mens deres far er fængslet for drab og drabsforsøg

En skrækkelig tragedie har ramt tre flygtningepiger fra Eritrea.

Det står klar, efter at børnenes 31-årige mor lørdag aften blev fundet tævet ihjel i familiens lejlighed i Birkerød. Børnenes 42-årige far er blevet varetægtsfængslet for drabet og for et efterfølgende drabsforsøg på en 24-årig mand på Lyngby Station.

Det er derfor også børnene, som de mange naboer taler om søndag eftermiddag på de grønne områder mellem boligblokkene. Enkelte så, hvordan kommunale medarbejdere tog af sted med børnene, efter at politiet først på morgenen spærrede familiens hjem totalt af ved at blænde indgangsdøren med en spånplade.

Naboer fortæller til Ekstra Bladet, at familien er kommet til landet som flygtninge. Først blev de indkvarteret på et flygtningecenter. For halvandet år siden anviste Rudersdal Kommune en lejlighed til dem tæt på morens søster, der bor tæt ved.

- Jeg vidste dem rundt i deres nye lejlighed, siger en overbo til Ekstra Bladet. På grund af navneforbud i sagen er det ikke muligt at nævne navnet på hende.

Børnenes cykler står stadig ved familiens bolig i Birkerød, men børnene er væk. Foto: Kenneth Meyer

Samme overbo har været hjemme de sidste tre uger og har ikke lagt mærke til noget usædvanligt.

- De larmede meget. Der var altid støj fra lejligheden. Og høj musik. Men jeg har faktisk aldrig tænkt, at det handlede om uvenskab. Jeg har slået det hen med, at der er mange børn på lidt plads. Ofte sendte morens søster også sin datter herover, og så var der pludselig fire børn.

Overboen mener, at drabet må være sket natten til lørdag.

- Jeg hørte skrig, men tænkte ikke videre over det. Netop fordi der ofte blev larmet. Det har jeg også fortalt politiet, siger overboen.

Børnenes mor var usædvanlig lille og spinkel, fortæller naboer. De fortæller til Ekstra Bladet, at den nu fængslede far lod til at være kærlig og opmærksom på sine børn. Det var næsten dagligt, at han tog sig en fodboldkamp med sine tre døtre på områdets boldbane.

Naboer bemærker også, at alle i familien havde svært ved at tale dansk og vænne sig til alle de ting, danskere betragter som selvfølgeligheder. For eksempel har flere forsøgt at få forældrene til at forstå, at vaskepulver ikke skal kastes ind i tromlen, når en vask sættes over.

Selv om politiet brød ind i lejligheden ved at smadre en rude, har det alligevel været nødvendigt at slå døren ind. Foto: Kenneth Meyer

Politiet ankom til lejligheden sidst på aftenen lørdag. Her slog betjente en rude ind fra altanen for at komme ind. Lidt senere da teknikerne ankom, blev politiet nødt til at slå døren ind til lejligheden for at skabe adgang.

Den 42-årige blev søndag formiddag fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Lyngby. Her nægtede han sig skyldig via en tolk i både drab og drabsforsøg, men erkender grov vold mod 24-årig mand ved Lyngby Station.