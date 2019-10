Kvinde tiltalt: Drev sin kæreste til selvmord

Inyoung You er tiltalt for uagtsomt manddrab i forbindelse med sin kærestes selvmord. Ifølge anklagen har hun nemlig presset ham gennem hundredevis af beskeder til at gøre en ende på sit eget liv

Den 20. maj skulle Alexander Urtula have sit eksamensbevis fra Boston College. Hans forældre var ankommet til byen, så de kunne se ham få sit diplom.

Blot få timer forinden valgte den kun 22-årige Alexander Urtula at tage sit eget liv.

Hans kæreste, 21-årige Inyoung You, er nu tiltalt for uagtsomt manddrab i sagen, fordi hun ifølge anklagen har udsat ham for psykisk vold og manipulation gennem flere tusinde beskeder i deres 18 måneder lange forhold.

Det skriver flere internationale medier, heriblandt Washington Post, CNN og Boston Globe.

Var til stede

Distriktsadvokat Rachael Rollins fortæller, at Inyoung You havde brugt sin telefon til at spore Alexander Urtula til det parkeringshus, som han sprang ud fra. Hun var ifølge distriktsadvokaten til stede, da det skete.

Alexander Urtula led af depression og havde selvmordstanker i månederne op til sin død, mens hans kæreste angiveligt flere gange gennem beskeder opfordrede ham til at gøre en ende på sit liv.

Få hjælp ved selvmords-tanker Det hjælper at få sat ord på de svære tanker og følelser, man nogle gange får i livet. Hos Livslinien kan du - alle årets dage fra klokken 11 til 04 - få en rådgivende samtale. Du er anonym og må gerne ringe flere gange. Telefonnummeret er 70 201 201. Du kan også chatte og skrive til Livslinien her. Børnetelefonen kan også hjælpe. Ring til dem på 116 111. Du kan også skrive og chatte med Børnetelefonen her Vis mere Luk

Inyoung You havde angiveligt total kontrol over Alexander Urtula ved at true med selvskade over beskeder for at manipulere ham. Dødsfaldet betragtes derfor som en sag om vold i hjemmet.

- Mange af beskederne viser tydeligt magtforholdet i forholdet, hvor frk. You satte krav og trusler med den forståelse, at hun havde komplet og total kontrol over hr. Urtula, både mentalt og fysisk.

- Mishandlingen blev mere hyppig, stærkere og mere nedgørende i dagene og timerne op til Urtulas død, sagde distriktsadvokat Rachael Rollins ved en pressekonference.

Vold i hjemmet

Jane Doe Inc., en organistation, som arbejder med vold i hjemmet i staten Massachusetts, mener, at det er helt rigtigt at betegne sagen som 'vold i hjemmet'.

- At være skyld i en andens død på en hvilken som helst måde er den ultimative form for vold i hjemmet, fordi det ikke bare handler om at kontrollere personens valg, men deres liv, siger talsmand Toni Troop.