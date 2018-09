Kvinde tiltalt for at snyde sin arbejdsplads for millioner: Levede i luksus

En 46-årig kvinde er tiltalt for mandatsvig af særligt grov beskaffenhed. Nu viser anklageskriftet, hvordan hun levede et liv i luksus

2,2 millioner kroner.

Det er det beløb, som en kvinde fra Rungsted er tiltalt for at snyde sin arbejdsplads for. Det oplyste Anklagemyndigheden i Nordsjælland i en pressemeddelelse 14. september.

Frederiksborg Amts Avis har nu fået aktindsigt i de 295 forhold, som den 46-årige kvinde er tiltalt for, og det løfter sløret for, at hun levede et luksus

Størstedelen af de 2,2 millioner blev ifølge tiltalen brugt i tøj- og livsstilsforretninger. Især bolig- og livsstilsforretningen House of Trend har været velbesøgt.

Således udgør køb i den butik knap 1,4 millioner kroner, ligesom kvinden på bare en dag skulle have brugt 40.774 kroner i butikken.

Samme dag blev der brugt over 50.000 kroner i den lokale parfumeforretning La Parfumerie.

Snedigt trick

Ifølge tiltalen har kvinden 295 gange mellem januar 2014 og november 2016 foregivet, at hun har købt ting til den institution, hvor hun var ansat.

Problemet var bare, at hun efter sigende aldrig købte tingene eller brugte tingene til sig selv. Alligevel fik hun refusion for indkøbene, og den slags er ulovligt.

Det drejer sig om indkøb i blandt andet en række forskellige tøjforretninger, hudplejeklinikker, isenkram- og brugskunstforretninger samt en trælasthandel.

Desuden er hun også tiltalt for at snyde sig til tre mobiltelefoner, som arbejdet har betalt.

Specialanklager Martin Broms fra Nordsjællands Politi oplyser til Ritzau, at det er en kommune, der har anmeldt sagen.

- På den baggrund har der været en efterforskning, der har ført frem til, at der skulle rejses tiltale, siger han.

Sagen skal for retten i Helsingør, og der bliver afsat 11 dage til det.