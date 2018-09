Kvinde tiltalt for at svindle sin arbejdsplads for fire millioner

En 49-årig kvinde skal i dag torsdag i Retten i Odense. Hun er tiltalt for at have svindlet sin arbejdsgiver for godt fire millioner kroner i løbet af to år, skriver fyens.dk.

Tiltalen lyder på underslæb af grov beskaffenhed.

I følge anklageskriftet har kvinden snydt sin nu tidligere arbejdsplads, der ligger i Vejle, ved at lave indberetninger til lønsystemet. Herefter overførte kvinden - ifølge anklageskriftet - pengene til sin egen konto.

Ifølge fyens.dk fandt underslæbet sted fra 1. juni 2014 til 31. december 2016.

Det er uklart, hvad den 49-årige kvinde har brugt de mange penge på. Det vil formentligt komme frem under torsdagens retsmøde.

I anklageskriftet er der lagt op til en dom med ambulant psykiatrisk behandling under tilsyn af Kriminalforsorgen.

Ifølge fyens.dk vil anklagemyndigheden bede retten om at idømme kvinden et krav om erstatning på de 3.925.102 kroner, som hun angiveligt lænsede sin arbejdsplads for.