Kvinde tiltalt: Stak mand flere gange i overkroppen

Stiklæsioner i brystkassen, en sammenklappet lunge og skader, der betød, at lægerne måtte bortoperere den ene nyre.

Så slemt stod det til, efter en 29-årig mand sidste år blev stukket ned med kniv på en landejendom ved Dronninglund.

I næste uge starter retssagen mod en 26-årig kvinde ved Retten i Hjørring.

Her er hun tiltalt for grov vold. Af anklageskriftet, som Ekstra Bladet har fået indsigt i, fremgår det, at hun skal have stukket offeret flere gange på overkroppen og i armen.

Derudover er hun tiltalt for at være i besiddelse af en peberspray, to knive og en håndøkse samt amfetamin og hash til eget brug.

Erkender besiddelse

Kvindens forsvarer Jens Christian Christensen oplyser, at hun erkender at have stukket manden, men nægter sig skyldig i grov vold.

– Forhold et i anklageskriftet bestrides, da hun mener, hun handlede i nødværge, siger advokaten, som tilføjer, at kvinden erkender anklageskriftets øvrige forhold.

Stikkeriet fandt sted om natten eller tidligt om morgenen 3. februar 2019. Der er en relation mellem den 26-årige og det 29-årige offer, men anklager Mathias Andersen vil ikke fortælle hvilken.

I første omgang blev både den 26-årige og en 32-årig kvinde anholdt og fængslet for drabsforsøg. Derudover efterlyste politiet en mand.

Mathias Andersen oplyser, at man har opgivet at rejse tiltale mod den 32-årige kvinde, og at man ikke mener, den efterlyste mand har noget med knivstikkeriet at gøre.

Forud for retssagen vil anklageren ikke komme ind på, hvorfor man har ændret sigtelsen for drabsforsøg til en tiltale for grov vold.

Det fremgår af anklageskriftet, at den 26-årige kvinde tidligere er dømt efter den milde voldsparagraf i en anden sag.