Kvinde tissede - og så fik betjente travlt

To betjente fra Sønderborg fik noget af en travl nat, efter at de havde givet en tissende kvinde en bøde.

Den 18-årige kvinde sad tidligt lørdag morgen på hug og forrettede sin nødtørft i St. Rådhusgade, da betjentene kom forbi.

Mens de skrev bøden ud, begyndte en 24-årig kvinde at blande sig i løjerne.

Hun var åbenlyst utilfreds med tisse-bøden.

Blandede sig hele tiden

- Hun råbte 'fuck dig' efter betjentene. Og bagefter fulgte hun med betjentene rundt og blandede sig i forskellige politiforretninger.

Betjentene bad hende flere gange om at forlade stedet, men det ville hun ikke. I stedet stillede hun sig ind mellem betjentene og de folk, som de talte med. Til sidst fik betjentene nok og anholdte kvinden kortvarigt, forklarer vagtchef Ole Aamann fra Syd- og Sønderhyllands Politi til Ekstra Bladet.

Men hermed sluttede løjerne ikke. For samtidig med, at betjentene var ved at løslade kvinden, begyndte en 18-årig mand at blande sig i politiets arbejde.

Lort i hovedet

- Han ville heller ikke forlade stedet. I stedet råbte han til betjentene, at de var 'dummere end lort' og havde 'lort i hovedet'. Han mente også, at betjentene var 'røvhuller og idioter'.

Til sidst blev han anholdt. Under anholdelsen slog han den ene betjent i maven, beretter vagtchefen.

Den 18-årige måtte tilbringe resten af natten under rolige forhold i arresten. Inden løsladelsen lørdag morgen fik han blandt andet taget fingeraftryk og DNA. Og her fortsatte balladen.

Vold og trusler

- Han trak fingeren over sin hals, mens han sagde til en betjent 'du er færdig'.

Den 18-årige er nu sigtet for både vold og trusler mod betjente, hvilket normalt koster en tur bag tremmer.

- Man kan i hvert tilfælde sige, at det her har været en nat med en del hændelser i numsen af hinanden, konstaterer Ole Aamann.