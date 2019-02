Kvinde troede der var et spøgelse i lejligheden: Fandt en mand i skabet

En ung kvindelig universitetsstuderende fra Greensboro i staten North Carolina i USA havde i weekenden en usædvanlig, skræmmende og bizar oplevelse, da hun i lørdags kom hjem til sin lejlighed og pludselig til sin store forskrækkelse fandt en mand i sit skab. Og han havde oven i købet iklædt sig kvindens tøj.

Kvinden, der i de amerikanske medier kun bliver identificeret som Maddie, har til den lokale tv-station Fox 8 fortalt, at hun igennem længere tid havde været overbevist om, at hendes lejlighed var hjemsøgt af spøgelser. Hun har forklaret, at meget af hendes tøj såsom t-shirts og trusser langsomt er forsvundet gennem den seneste tid. Og på et tidspunkt har hun også fundet aftryk fra en hånd på væggen i hendes badeværelse.

Det skriver flere medier heriblandt Huffington Post og People

Mærkelige lyde fra skabet

Lørdag aften blev mysteriet heldigvis løst, da Maddie pludselig hørte mærkelige lyde fra sit skab. Hun troede i første omgang, at det var et dyr, måske en vaskebjørn.

Til lokalmediet WFMY News 2 har Maddie forklaret, at hun gik hen til sit klædeskab for at undersøge sagen. Og hun spurgte, om der var nogen inde i skabet.

Og herfra svarede en mandestemme: 'Mit navn er Andrew'.

Maddie fik et chok og fortsatte med at tale til manden. Hun spurgte ham, om han havde tænkt sig at gøre noget ved hende, hvis hun åbnede døren. Og han svarede: 'Nej, nej, nej'.

Samtidigt forsøgte Maddie at ringe til alarmcentralen, men det lykkedes ikke.

- Jeg kunne høre, at han begyndte at åbne døren inde fra skabet, så jeg tænkte, at jeg nok hellere selv måtte åbne døren.

Han havde taget mit tøj på

Da Maddie endelig besluttede sig til at åbne skabsdøren, fik hun endnu et chok, da hun så den 30-årige Andrew Clyde Swofford sidde på gulvet iklædt hendes tøj, heriblandt hendes strømper og sko. Og han havde også en taske i hånden med endnu mere af hendes tøj.

TV-journalisten Hayley Fixler fra Fox 8 lagde et opslag ud på twitter, hvor man kan se Andrew Swofford sidde iklædt kvindetøj i skabsåbningen. Billedet blev taget af Maddie under det bizarre forløb:

This is Andrew Swofford. A UNCG junior got home on Saturday, to find him in her closet, wearing her clothes. @myfox8 pic.twitter.com/n4PFMhtW2b — Hayley Fixler (@HayleyFixlerTV) February 4, 2019

Det lykkedes under samtalen med Andrew for Maddie at sende en sms til hendes kæreste, hvor hun bad ham komme hurtigt på grund af manden i skabet. Mens hun ventede på hjælp fra sin kæreste, fortsatte hun samtalen med den 30-årige Andrew for at distrahere ham.

- Han prøvede min hat. Han gik ind på mit badeværelse og så sig selv i spejlet, mens han sagde: 'Du er virkelig smuk. Må jeg give dig et kram.'

Men Andrew Swofford rørte aldrig Maddie under hele det bizarre forløb.

Da Maddies kæreste ankom til lejligheden, forsvandt Swofford hurtigt. Men ifølge lokalmediet WFMY blev han efterfølgende anholdt ved en nærliggende tankstation.

Andrew Swofford blev sigtet for hele 14 ting, heriblandt ulovlig indtrængen, tyveri, identitetstyveri samt udeblivelse fra retten i forbindelse med nogle tidligere sager. Han blev efterfølgende varetægtsfængslet og placeret i fængslet i Guilford County.

Andrew Swofford havde dog ifølge politiet i Greensboro hverken optrådt voldeligt eller truende i forbindelse med sagen.