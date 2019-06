Politiet i Sydsjælland og Lolland-Falster arbejder i øjeblikket på højtryk for at opklare et groft hjemmerøveri mod en 65-årig kvinde, som blev truet og tilbageholdt i sit hjem i de tidligere morgentimer søndag.

Særligt gerningsmandens færden før og efter røveriet har politiets interesse, og i den forbindelse beder efterforskningsleder Søren Ravn-Nielsen derfor offentligheden om hjælp.

– Vi ved ikke, hvordan han er kommet dertil og derfra, og derfor søger vi vidner, der kan have set noget mistænkeligt tidligt søndag morgen på Kirkevej i Stenlille. Det kan være et køretøj eller en person, som har været uden for det sædvanlige, siger Søren Ravn-Nielsen.

Kvinde udsat for groft hjemmerøveri

Det er især observationer før og omkring klokken 06.30 søndag morgen på villavejen i Stenlille, som efterforskerne efterlyser. Politiet ønsker ikke at uddybe, hvor længe hjemmerøveren befandt sig i kvindens hjem.

Hunde og kriminalteknikere afsøgte gerningsstedet hele søndag. Foto: Per Rasmussen

Under hjemmerøveriet blev offeret udsat for vold, inden hun kort efter klokken 06.30 selv kunne slå alarm til politiet.

Den ukendte gerningsmand, der beskrives som 20-25 år, benyttede sig af en skruetrækslignende genstand under røveriet, oplyser politiet. Ved røveriet bar manden en maske, lyse bukser, lys kortærmet skjorte og mørke handsker.

Hele søndag var betjente og kriminalteknikere talstærkt til stede ligesom et større område i boligkvarteret blev afsøgt med sporhunde.

Efterforskningslederen ønsker dog ikke at oplyse, om man har sikret nogle effekter i forbindelse med afsøgningen.

– Det er en meget alvorlig sag, at blive opsøgt i sit hjem og derefter blive udsat for et røveri. Derfor laver vi selvfølgelig en række undersøgelser i nærområdet, for der er kun en chance, hvis vi på den måde skal finde spor, der kan føre til gerningsmanden.

– Vi afventer stadig svar på en række undersøgelser i den forbindelse, siger Søren Ravn-Nielsen.

Efter røveriet var kvinden kortvarigt indlagt, men har det efter omstændighederne godt, oplyser efterforskningslederen.