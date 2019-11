Kvinde udsat for hjemmerøveri: Truede med 'pistol'

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

En 77-årig kvinde fra Storvorde i Nordjylland har torsdag aften været udsat for et hjemmerøveri.

Det oplyser politiet til Ekstra Bladet.

Hjemmerøveriet fandt sted klokken 20.15 i kvindens hus.

Her truede to maskerede mænd den ældre dame til at udlevere sine penge. Kvinden sad i sin stue, da mændene kom ind og truede hende med en pistollignende genstand.

- Det står lidt uklart, hvordan de er kommet ind. Men de sagde, at de ville have penge, og da hun svarede, at hun ikke havde nogen, sagde de, at hun skulle blive siddende i sin stol, fortæller vagtchef Jess Faldberg.

Beder om hjælp

Herefter gennemsøgte den ene gerningsmand kvindens hus, mens den anden blev hos hende.

Det er endnu uvist, hvad de slap af sted med.

Gerningsmændene beskrives som værende høje, sortklædte med hætter over hovedet. Den ene talte dansk og bar maskering i ansigtet.

Kvinden så ikke, hvilken vej gerningsmændene flygtede, eller hvordan de kom væk.

Politiet opfordrer eventuelle vidner til at kontakte politiet på telefon 114.