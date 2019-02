Kvinde udsat for knivstikkeri

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Søndag eftermiddag er en 53-årig kvinde blevet stukket i armen i Frederikshavn.

Det oplyser Nordjyllands Politi.

I den forbindelse er en 51-årig mand er anholdt for knivstikkeri. Ifølge politiet er der tale om et alvorligt knivstik, men kvinden er uden for livsfare.

- Hun er blevet syet med 13 sting i den ene underarm, så det har været et alvorligt sår, siger vagtchef ved Nordjyllands Politi Bruno Brix til Ekstra Bladet.

Kvinden har ikke været i livsfare.

Politiet rykkede ud på grund af husspektakler, hvor de anholdt den 51-årige mand. Han har imidlertid været påvirket af et rusmiddel og er derfor ikke blevet afhørt endnu.

- Han har været til afrusning. Vi ved ikke, hvad han har været påvirket af, men det er formentlig spiritus, siger Bruno Brix.

Ifølge vagtchefen er de to involverede i sagen hinanden bekendte, men han kan ikke sige yderligere om deres relation eller årsag til knivstikkeriet.

