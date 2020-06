Kvinde udvist: Dømt for flere påsatte brande

Kvinden spurgte selv efter en lighter et af stederne, hvor hun er dømt for at sætte ild

Flere påsatte brande og forsøg på brandstiftelse kostede fredag en 51-årig kvinde fra Mozambique en behandlingsdom på en psykiatrisk afdeling og udvisning af Danmark.

Hun blev dømt i Retten i Aarhus for at have påsat en mindre brand i kælderen ved et parcelhus på Ryvej i Aarhus V 27. august sidste år, hvor der var sat ild i en bunke med papir, håndklæder og brændbar væske. Det lykkedes dog husets beboere at slukke branden, før det udviklede sig.

Flere vidner havde set en kvinde gå fra stedet, kort efter at branden blev opdaget, og det viste sig senere, at der var dna-spor fra kvinden på et dørhåndtag på adressen. Det oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Bad om lighter

Senere samme aften anmeldte personalet i en fritidsklub i samme område, at en kvinde havde været inde og spørge efter en lighter eller tændstikker, og kort efter opdagede de, at der var hældt brandfarlig olie ud over gulv og inventar i en garage på stedet, og at der var stjålet penge fra klubbens kontor og garderobe.



En patrulje fik kort efter anmeldelsen øje på den 51-årige kvinde, som gik rundt i området og svarede nøje til det signalement, som både beboere på Ryvej og personale i klubben havde givet.

Desuden lugtede hun kraftigt af benzin og var i besiddelse af de stjålne genstande fra klubben. Hun blev anholdt og sigtet for flere brandstiftelser og forsøg på brandstiftelse samt for tyveri.

Ild på stuen

Dagen efter blev hun fremstillet i grundlovsforhør og varetægtsfængslet på psykiatrisk afdeling på Aarhus Universitetshospital.

I marts i år opstod der så en brand på den 51-årige kvindes stue på den psykiatriske afdeling. Da personalet opdagede branden, lå den 51-årige kvinde i sin seng på stuen, mens der var kraftig røglugt og flammer opad væggen.

Det lykkedes personalet at få slukket branden, inden brandvæsnet ankom, og efterfølgende viste det sig, at der var blevet sat ild til papir og tøj i en skraldespand på badeværelset på den 51-åriges stue.

- Der er ingen tvivl om, at kvinden kunne have forårsaget betydelig skade, såfremt brandene havde nået udvikle sig og ikke var blevet slukket i tide. Selvom ingen personer er kommet til skade, er der tale om alvorlig kriminalitet, som dommen og udvisningen med indrejseforbud i seks år også viser, siger sagens anklager, Jacob Gents.



Den 51-årige nægtede sig skyldig i samtlige forhold og ankede dommen på stedet. Hun blev fortsat varetægtsfængslet efter domsafsigelsen.

Ud over episoderne i Aarhus var kvinden også tiltalt for at have forsøgt at sætte ild til et kvindehjem i Roskilde 21. august, hvor der på gulvet i kælderetagen var blevet hældt benzin ud, der var forsøgt antændt med afbrændt papir, men det forhold blev hun frifundet for.