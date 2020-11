Kvinde voldtaget: 67-årig anholdt

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. sms-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

En 67-årig mand er blevet anholdt og sigtet for voldtægt og skal mandag eftermiddag fremstilles i grundlovsforhør ved Retten i Næstved. Her vil anklagemyndigheden forlange manden varetægtsfængslet.

Det oplyser anklagemyndigheden ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi til Ekstra Bladet.

Manden er ifølge politiet blevet sigtet for at have voldtaget en kvinde i et privat hjem i Haslev inden for de sidste 24 timer, fortæller Taruh Sekeroglu, der er anklager i sagen.

Sekeroglu vil under grundlovsforhøret forlange dørene lukket af hensyn til efterforskningen.

- Sagens parter skal afhøres, og politiet skal have fred og ro til at efterforske. Derfor vil der være begæring om lukkede døre, siger Taruh Sekeroglu til Ekstra Bladet.

Han ønsker ikke at oplyse om en mulig relation mellem offeret og den anholdte.

Den 67-årige er sigtet efter den almindelige voldtægtsbestemmelse, der taler om at tvinge sig til samleje ved anvendelse af vold eller trussel om vold.