Kvinde voldtaget: Fandt offer på datingsite

En 30-årig mand er blevet anholdt og varetægtsfængslet i en grov sag om en overfaldsvoldtægt på en 25-årig kvinde.

Voldtægten skete lørdag 14. september om aftenen i kvindens bolig i Søborg. Her skubbede manden ifølge anmeldelsen døren ind og tiltvang sig på den måde adgang.

Herefter blev kvinden voldtaget analt og vaginalt, inden manden forlod lejligheden igen.

Kvinden anmeldte voldtægten nogle dage senere, og siden har Københavns Vestegns Politi været på jagt efter manden.

Det viste sig, at kvinden havde kommunikeret med den 30-årige på dating-sitet badoo.com forud for voldtægten. Og ud over signalementet på manden kunne hun ikke hjælpe politiet med yderligere oplysninger om, hvem manden var.

Anklager Bo Bjerregaard fortæller til Ekstra Bladet, at politiet siden modtog kvindens login-oplysninger til hendes profil på datingsitet.

- Så har politiet kommunikeret med manden frem og tilbage. På et tidspunkt meddeler han så, at han har tænkt sig at dukke op igen. Og da han dukkede op ved kvindens adresse, holdt politiet og ventede på ham, siger Bo Bjerregaard til Ekstra Bladet.

Manden blev anholdt fredag.

Oplyste sin adresse

Den 30-årige mand har udenlandsk baggrund, men har boet i Danmark i nogle år, oplyser Bo Bjerregaard. Kommunikationen mellem kvinden og manden er foregået dels på dansk og dels på engelsk.

Kvinden har på et tidspunkt i kommunikationen med manden oplyst sin adresse, hvorved manden på den måde har kunnet finde frem til hende.

Under grundlovsforhøret, der blev afviklet lørdag ved Retten i Glostrup, erkendte manden at have haft samleje med kvinden, men han nægtede, at det skulle være sket under tvang.

Politiet forventer under mandens varetægtsfængsling at få resultaterne af nogle tekniske undersøgelser på gerningsstedet og på de retsmedicinske undersøgelser af kvinden og manden.

Bo Bjerregaard fortæller, at kvinden ikke er helt alderssvarende i sin udvikling.