Kvinde voldtaget og seksuelt chikaneret: Blev fyret dagen efter hun fortalte det til chefen

En kvinde blev voldtaget og groft seksuelt chikaneret af en kollega. Dagen efter, at hun fortalte det til den øverste ledelse, blev hun fyret. Byretten er kommet frem til en erstatning på 25.000 kroner, men det mener HK langtfra er nok. Kvindens advokat er rystet. Arbejdsgiveren afviser at kommentere sagen

Da en kvindelig kontormedarbejder valgte at gå til sin øverste ledelse og fortælle, at hun var blevet udsat for grov seksuel chikane og flere voldtægter af en mandlig kollega og derfor havde brug for at sygemelde sig, fik det langtfra det udfald, hun havde regnet med. Dagen efter modtog hun nemlig en opsigelse.

Det viser en byretsdom fra juli, som Ekstra Bladet har fået indsigt i.

Årsagen til opsigelsen var ifølge arbejdsgiveren, at hun som kontoransat ikke havde sikret sig, at den mandlige kollega, der havde udsat hende for overgrebene, havde en ren straffeattest ved ansættelse. Han var nemlig tidligere dømt for lignende forhold.

Sagen har chokeret kvindens fagforening, HK.

- Som advokat bliver jeg simpelthen forarget. Det er det tætteste, man kan komme på at give hende skylden for, at hun blev krænket, men uden at sige det direkte til hende, siger Maria Rasmussen, advokat i HK.

Flere voldtægter og grov seksuel chikane

Kvinden forklarede, at hun 20-50 gange dagligt blev ringet op af krænkeren, mens hun sad på arbejdspladsen, hvor krænkeren onanerede eller foregav at onanere i telefonen. Han sendte desuden et hav af beskeder i hendes arbejdstid, som indeholdt, hvad HK beskriver som ’meget groft seksuelt og voldeligt indhold’. I et enkelt tilfælde forklarede kvinden også, at hun blev skubbet ud på et toilet og befølt.

Den mandlige kollega blev senere fyret. Ikke på grund af den seksuelle chikane, men på grund af andre problemer på arbejdspladsen. Parterne er uenige om, hvornår arbejdsgiver første gang blev bekendt med krænkelserne. Ifølge arbejdsgiver skete det først, da kvinden gik til øverste ledelse i december 2018, men ifølge HK skete det allerede i anden forbindelse i september 2018 - før mandens fyring i oktober 2018.

Manden blev efterfølgende dømt for at have voldtaget kvinden flere gange i hendes private hjem, hvor han opsøgte hende. For det har han ved Østre Landsret fået en dom på syv års fængsel.

Men sagen om den seksuelle chikane og fyringen er ikke forbi. Den del af sagen, som HK fører, handler alene om det, der er foregået på arbejdspladsen, og hvor det dermed er arbejdsgiver, der er ansvarlig. Og her er HK ikke tilfredse med dommen i byretten.

Fik 25.000 i erstatning

Den civile sag blev ført ved Retten i Nykøbing Falster. Her blev kvinden tilkendt 25.000 kroner i erstatning af sin arbejdsgiver, fordi retten gav medhold i, at arbejdsgiveren ikke havde levet op til ’at sikre et chikanefrit miljø’.

Men retten gav ikke medhold i, at kvinden var blevet fyret, fordi hun gik til den øverste ledelse om chikanen. De gav dog medhold i, at begrundelsen for fyringen var usaglig.

- Jeg var overrasket over, at retten kom frem til, at fyringen af medlemmet ikke havde noget at gøre med, at hun havde fortalt sin arbejdsgiver, at hun blev udsat for meget grov seksuel chikane.

- For det kommer i en mærkværdig tidsmæssig nærhed til, at hun fortæller om de ting til sin arbejdsgiver, altså en enkelt dag. Ud over det var jeg også overrasket over beløbets størrelse, siger advokat Maria Rasmussen.

HK har anket sagen

HK mener, at kvinden skulle have 150.000 kroner i erstatning på grund af arbejdsgiverens passivitet i forhold til at forhindre den voldsomme chikane samt en godtgørelse svarende til et års løn på grund af fyringen.

Sagen er derfor anket og verserer nu i Østre Landsret. Hvornår den kommer for landsretten, vides endnu ikke. Sagen har dog haft store konsekvenser for kvinden, der nu skal i retten for fjerde gang.



- Hun er en meget sej kvinde. Alene det forhold, at hun er stærk nok til at gennemgå to instanser i straffesagen og nu også to instanser i den civile sag, er meget imponerende. Men det er også utroligt hårdt for hende. Hun har svært ved at være ude blandt andre, og hun har det svært med mænd, der går bag ved hende, siger Maria Rasmussen.

Arbejdsgiver afviser at medvirke

Ekstra Bladet ville gerne have interviewet arbejdsgiveren om sagen. Arbejdsgiverens advokat, Jan Blicher Grunnet, oplyser til Ekstra Bladet, at hans klient ikke ønsker at udtale sig.

