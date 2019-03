Kvindelig advokat ryger ud efter klagesager

En kvindelig advokat har måttet forlade direktionen i Kjems Advokatfirma ApS i Gråsten.

Det sker efter at advokaten har fået en bøde på 100.000 kroner af Advokatnævnet. Nævnet mener, at advokaten har overtrådt god advokatskik.

Ifølge jv.dk udleverede den kvindelige advokat ikke en række sagsakter og et beløb på klient-kontoen til en advokatkollega, som havde overtaget to sager fra hende.

Kollegaen rykkede flere gange. Men intet skete. Til sidst tabte advokaten tålmodigheden og klagede til Advokatsamfundet.

Heller ikke Advokatsamfundet har kunnet fremkalde en kommentar fra advokaten.

Gåetskævt

- Hun har været gennem nogle store personlige vanskeligheder, som har gjort, at hun ikke har kunnet holde fokus på arbejdet. Og så er tingene gået skævt for hende.

Det er vigtigt for mig at understrege, at hun ikke har taget af kassen eller noget lignende. Hun har ikke kunnet overskue arbejdet. Det er først nu, at jeg bliver klar over, at hun har nogle klagesager. Det er på grund af disse sager, at hun er udtrådt af direktionen, siger Hans Henrik Wurlitzer, partner i Kjems Advokatfirma, til Ekstra Bladet.

Hans Henrik Wurlitzer oplyser, at den kvindelige advokat ikke udtaler sig i sagen på grund af manglende overskud.

I løbet af de seneste ti år har den kvindelige advokat fået fire større bøder af Advokatnævnet.