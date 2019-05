Kvindelig betjent hyrede lejemorder til at dræbe eks-mand

En kvindelig betjent fra New York risikerer nu at ryge adskillige år bag tremmer, efter at hun forsøgte at hyre en lejemorder til at dræbe hendes eksmand. Den selvsamme lejemorder skulle også tage livet af en lille pige.

Pigen var datter af betjentens nye kæreste.

Kriminaldramaet, der er en gyserfilm værdig, har vakt stor opsigt i de amerikanske medier.

Den 34-årige Valerie Cincinelli blev anholdt i fredags, efter at politiet havde lagt en regulær fælde for hende.

Hun sigtes nu for at have planlagt drabene og hyret og betalt en lejemorder.

Skulle køre pigen over

Den kvindelige betjent instruerede lejemorderen i, at han skulle dræbe eksmanden Isaiah Carvalho under et fingeret røveri. Lejemorderen skulle et par dage senere dræbe den nye kærestes datter ved at køre sidstnævnte over.

Kvinden hævede godt 50.000 kroner, som lejemorderen skulle have som betaling.

Valerie Cincinelli involverede sin nye kæreste i planerne, og det var da også ham, som vekslede de 50.000 kroner om i guld. Han skulle også finde og betale lejemorderen. Kæresten gik dog samtidig til politiet og afslørede hele plottet.

På et tidspunkt optog kæresten en samtale med Valerie Cincinelli, hvor de to drøftede drabsplanerne nøje. Blandt andet talte parret om, hvorvidt politiet ville sætte de to dødsfald i forbindelse med hinanden. Det mente Valerie Cincinelli dog ikke. For som hun sagde - mens politiet lyttede med:

- De fatter ikke mistanke, fordi drabet sker i ghettoen.

Falsk besked fra lejemorder

For at få omfattende beviser mod Valerie Cincinelli, kontaktede en betjent i fredags kvinden og fortalte hende, at hendes eksmand var død, og at politiet nu efterforskede sagen.

Kort efter sendte politiet en falsk besked fra lejemorderen, hvor der ligefrem var et billede fra gerningsstedet vedhæftet.

Valerie Cincinelli kontaktede omgående sin kæreste og bad ham slette alle beskeder fra sin telefon.

Herefter blev kvinden anholdt og fængslet.

Stærke beviser

- Der er meget stærke beviser for, at sigtede forsøgte at få de to personer dræbt, fastslog dommere Anne Y. Shields.

Eksmanden skulle angiveligt dræbes, fordi der var en masse bøvl omkring forældreretten efter skilsmissen.

Valerie Cincinelli blev ansat i politiet i New York i 2007. Hun har tidligere givet anledning til forflyttelser på grund af uregelmæssigheder.

Nu er hun blevet bortvist.