Kvindelig cyklist i kritisk tilstand efter uheld

En ung, kvindelig cyklist er i kritisk tilstand efter at have været involveret i et uheld på Vesterfælledvej og Ny Carlsberg Vej på Vesterbro i København onsdag formiddag.

Det bekræfter Københavns Politi over for Ekstra Bladet.

- Ja, der er en anmeldelse om et færdselsuheld på Vesterfælledvej, oplyser vagtchef Henrik Stormer.

- Anmeldelsen går på, at det er en cyklist og en lastbil.

På Twitter skriver Københavns Politi, at uheldet er 'alvorligt'.

Færdelsuheld på Vesterfælledvej og Ny Carlsberg Vej er alvorligt, hvor lastbil har ramt cyklist. Vi spærrer Vester Fælledvej. Tidshorisont pt ukendt. #politidk — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) 28. marts 2019

Politiet fik anmeldelsen klokken 09.55.

Vesterfælledvej var kortvarigt spærret efter uheldet. Grundet ulykkesstedet er vejen blevet åbnet igen, mens Ny Carlsberg Vej er spærret mellem Ejstedstedsgade og Vesterfællesvej.

