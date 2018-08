Kvindelig fængselsbetjent forlader jobbet: For tæt på Peter Madsen

Ved du noget? Send os dit tip på 1224@eb.dk eller SMS (1224 alm. takst)

En flirt mellem en kvindelig fængselsbetjent og den drabsdømte ubådsbygger Peter Madsen har fået store konsekvenser.

Fængselsbetjenten, der er i 40’erne og mor til to drenge, har sagt sit job op i Vestre Fængsel, fordi hun ikke vil stoppe sin kontakt med Peter Madsen. Hun skal nu finde ud af, hvilken relation det egentlig er, hun har med langtidsfangen.

I første omgang fortalte hun ikke ledelsen i Vestre Fængsel om årsagen til sin afsked, så hun skulle arbejde i opsigelsesperioden.

Men hun blev, ifølge Ekstra Bladets oplysninger, fritstillet med øjeblikkelig virkning i juli, da kolleger i Storstrøm Fængsel, hvor Madsen blev flyttet til i maj, opdagede en omfattende brevveksling mellem de to.

Kriminalforsorgen ønsker ikke at kommentere sagen.

– Vi udtaler os ikke i konkrete personsager, siger kommunikationschef Via Christensen med henvisning til tavshedspligten.

De kommer dog med følgende skriftlige udsagn:

'Med hensyn til forhold mellem indsatte og ansatte kan vi generelt oplyse, at det er uforeneligt med ansættelse i Kriminalforsorgen at have personlige eller økonomiske forbindelser med aktuelle eller tidligere indsatte.'

'Hvis en ansat indleder et forhold til en indsat, har det sikkerhedsmæssig betydning for den ansattes habilitet og integritet. Et sådant forhold er derfor afskedigelsesgrund'.

De skriver desuden:

'Det er endvidere strafbart efter straffelovens § 219, nr. 1, for ansatte i Kriminalforsorgen at have samleje med en indsat i Kriminalforsorgens institutioner. Hvis der er mistanke om, at en ansat har haft samleje med en indsat i en af Kriminalforsorgens institutioner, vil den ansatte derfor blive politianmeldt for overtrædelse af straffelovens § 219, nr. 1.'

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er der ikke nogen politianmeldelse i denne sag.

Peter Madsens forsvarer, Betina Hald Engmark, har ingen kommentarer til denne historie.

