Kvindelig fodgænger dræbt: Flugtbilist på fri fod

En bilist, som har været involveret i et alvorligt færdselsuheld, er flygtet og nu efterlyst af politiet

Midt- og Vestjyllands Politi efterlyser lige nu en flugtbilist, som har kørt en ældre Peugeot 106 på Viborgvej i Silkeborg for kort tid siden, og som var involveret i et alvorligt færdselsuheld.

Det oplyser vagtchef Jens Claumarch til Ekstra Bladet.

En kvindelig fodgænger på 68 år er blevet dræbt. Hun blev påkørt af den grønne Peugeot, som kørte i høj fart op ad Viborgvej.

Efterfølgende flygtede bilisten fra stedet, selvom den havde pådraget sig store skader fra ulykken. Politiet måtte melde bilen savnet påTwitter.

Og i den forbindelse kunne en taxachauffør være behjælpelig.

- Han fandt bilen i Silkeborg. Desværre var føreren væk, da vi kom frem, siger vagchefen.

Politiet kender to af de mistænkte

Ifølge vidner skulle tre personer være steget ud af bilen, og politiet kender til to af de mistænke er kendt af politiet et forvejen, siger vagtchefen.

- Vi ved, hvem to af dem er, så der har vi lidt at arbejde med, fortæller vagchefen, der ikke vil oplyse, om bilen er stjålet eller ej.

Derfor hører de gerne fra andre vidner, der har set bilen drøne i høj fart op ad Viborgvej - muligvis i retning væk fra Silkeborg.

Viborgvej var spærret mellem Nørrevænget og Brokbjergvej, fordi politiet skulle foretage tekniske undersøgelser, men der er igen åbent, fortæller vagtchefen.

